Українець Попов знову забив за "Емполі" та очолив бомбардирську гонку в Італії

18-річний український нападник італійського "Емполі" Богдан Попов вкотре став головним героєм своєї команди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів Серії В.
У матчі третього туру другого за силою дивізіону першості країни проти "Спеції" українець зрівняв рахунок на початку другого тайму. На 49-й хвилині Попов замкнув навіс Елії з лівого флангу та відправив м'яч у ворота суперника.
Поєдинок завершився внічию 1:1. До цього "Спеція" вийшла вперед завдяки голу Еспозіто з пенальті на 18-й хвилині.
Цей результативний удар став уже четвертим для Попова в нинішньому сезоні. Він забив у третьому матчі поспіль і очолив список найкращих бомбардирів Серії В.
Українець має 4 забиті м'ячі та випереджає на один гол найближчого переслідувача – фінського форварда "Палермо" Йоеля Пох'янпало.
Попов провів на полі 72 хвилини, після чого був замінений. За цей час він двічі пробивав повз ворота, виграв 5 верхових дуелей із 10 та активно допомагав команді в атаці.
Італійське видання La Gazzetta dello Sport відзначило українця як "найяскравішого гравця матчу у складі господарів".
"Емполі" після трьох турів має 4 очки та посідає 9-е місце у турнірній таблиці Серії В.
Відставання від лідируючої групи чемпіонату з чотирьох клубів складає лише три бали, що залишає команді непогані шанси закріпитися у верхній частині таблиці.
Богдан Попов народився у Ніжині та є вихованцем київського "Динамо". У липні 2022 року переїхав до Польщі, де виступав за "Гурнік". А влітку 2023-го став гравцем "Емполі".
Цього сезону українець дебютував за основну команду у Кубку Італії, а кілька днів тому підписав новий контракт із клубом, який розрахований до літа 2028 року.
Місцеві медіа вже порівнюють Попова з іншими молодими зірками Серії В. Журналісти Tuttosport пишуть, що українець "може стати головним відкриттям сезону", адже продовжує забивати з дивовижною стабільністю.
Сам форвард після матчу зазначив, що його головна мета – допомогти "Емполі" поборотися за повернення до Серії А, де команда грала ще минулого сезону.
