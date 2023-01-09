Українець нелегально привіз 12 турків на територію Польщі в одному автомобілі (відео)

"Незвичайний випадок стався в Хохолові на Підхалі, коли співробітники відділу оперативної безпеки Карпатської прикордонної служби провели огляд Ford S Max з польськими реєстраційними номерами. В результаті всередині машини були виявлені водій (громадянин України) та 12 громадян Туреччини", - йдеться у повідомленні.

Громадян Туреччини затримали у зв'язку з порушенням умов в'їзду та перебування на території Польщі. Їм заборонили в'їзд у Польщу та інші країни Шенгенської зони на три роки.

"Водія транспортного засобу, громадянина України, затримано за обґрунтованою підозрою у скоєнні злочину, що полягає в організації незаконного перетину кордону Республіки Польща іншими особами", - повідомили прикордонники.

Його помістили під варту строком на три місяці.