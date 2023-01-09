RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинец нелегально привез 12 турок на территорию Польши в одном автомобиле (видео)

Фото: Украинец нелегально перевез 12 турок на территорию Польши в одном автомобиле (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители Польши задержали украинца, незаконно привезшего 12 граждан Турции в легковом автомобиле. Мужчину поместили под стражу, его ждет суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу подразделения Карпатской пограничной службы Польши.

"Необычный случай произошел в Хохолове на Подхале, когда сотрудники отдела оперативной безопасности Карпатской пограничной службы провели осмотр Ford S Max с польскими регистрационными номерами. В результате внутри машины были обнаружены водитель (гражданин Украины) и 12 граждан Турции", - говорится в сообщении.

Граждане Турции задержали в связи с нарушением условий въезда и пребывания на территории Польши. Им запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны на три года.

"Водитель транспортного средства, гражданин Украины, задержан по обоснованному подозрению в совершении преступления, заключающегося в организации незаконного пересечения границы Республики Польша другими лицами", - сообщили пограничники.

Его заключили под стражу сроком на три месяца.

Напомним, что с февраля в Польше обнаружили шестерых граждан из РФ и Беларуси, которые шпионили в пользу страны-агрессора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаТурция