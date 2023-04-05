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Українець Михайлюк не врятував "Шарлотт" від домашнього розгрому в НБА

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Шарлотт, Середа 05 квітня 2023 09:48
Українець Михайлюк не врятував "Шарлотт" від домашнього розгрому в НБА Фото: Святослав Михайлюк набрав 17 пунктів проти колишньої команди (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Хороший виступ зірки збірної України Святослава Михайлюка не допоміг "Шарлотт Горнетс" здолати на власному майданчику "Торонто Рапторз" у регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

За традицією українець з'явився у старті "Горнетс". Разом із ним розпочали матч Маледон, Річардс, Тор і Макговенс.

Загалом на паркеті Михайлюк провів 33,5 хилини. За цей час він встиг набрати 17 очок, зробив 5 підбирань і віддав 7 передач. За статистичним показником "плюс-мінус" результат українського універсала виявився позитивним (10).

За понад півгодини Михайлюк реалізував половину кидків із гри – 7 (14 спроб). Зокрема, влучними були 3 його триочкові кидки. Штрафних кидків у цей вечір українець не виконував. Зате зробив 2 перехоплення, двічі сфолив та одного разу втратив м'яч.

Попри старання Михайлюка, "Шарлотт" зазнав дошкульної домашньої поразки від "Торонто" (100:120). "Горнетс" залишилися на передостанній сходинці Східної конференції НБА без шансів на плей-офф. До кінця регулярної першості команда українця проведе два матчі – проти "Г'юстона" (8 квітня) та "Клівленда" (9 квітня).

До слова, раніше форвард "Брукліна" Бріджес став гравцем тижня у Східній конференції НБА.

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