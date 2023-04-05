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Украинец Михайлюк не спас "Шарлотт" от домашнего разгрома в НБА

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Шарлотт, Среда 05 апреля 2023 09:48
Украинец Михайлюк не спас "Шарлотт" от домашнего разгрома в НБА Фото: Святослав Михайлюк набрал 17 пунктов против бывшей команды (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Хорошее выступление звезды сборной Украины Святослава Михайлюка не помогло "Шарлотт Хорнетс" одолеть на собственной площадке "Торонто Рапторз" в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

По традиции украинец появился в старте "Хорнетс". Вместе с ним начали матч Маледон, Ричардс, Тор и Макгоуэнс.

Всего на паркете Михайлюк провел 33,5 минуты. За это время он успел набрать 17 очков, совершил 5 подборов и отдал 7 передач. По статистическому показателю "плюс-минус" результат украинского универсала оказался положительным (10).

За более чем получаса Михайлюк реализовал половину бросков с игры – 7 (14 попыток). В частности, точными были 3 его трехочковых броска. Штрафные броски в этот вечер украинец не исполнял. Зато сделал 2 перехвата, дважды сфолил и однажды потерял мяч.

Несмотря на старания Михайлюка, "Шарлотт" потерпел чувствительное домашнее поражение от "Торонто" (100:120). "Хорнетс" остались на предпоследней строчке Восточной конференции НБА без шансов на плей-офф. До конца регулярного первенства команда украинца проведет два матча – против "Хьюстона" (8 апреля) и "Кливленда" (9 апреля).

К слову, ранее форвард "Бруклина" Бриджес стал игроком недели в Восточной конференции НБА.

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