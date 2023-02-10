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Українець Михайлюк вдруге за добу змінив клуб НБА

Фото: Святослав Михайлюк у лавах збірної України (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Зірковий баскетболіст збірної України Святослав Михайлюк не затримався надовго в обоймі "Портленд Трейл Блейзерс". Тепер він опинився у складі "Шарлотт Горнетс".

Про це розповів журналіст Едріан Воджнаровскі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

25-річний українець обміняний в "Шарлотт". У лавах "Портленда" він опинився напередодні внаслідок обміну з "Нью-Йорк Нікс".

Михайлюк став частиною великої угоди між "Горнетс", "Філадельфією" і "Трейл Блейзерс". У рамках обміну також Матісс Тайбулла перебрався до "Портленда", а Джейлен Макденіелс – до "Севенті Сіксерс". Для вихованця "Черкаських Мавп" цей обмін став четвертим за час виступів у НБА.

У сезоні 2022/23 "Шарлотт Горнетс" змагається з "Детройтом" за сумнівний титул найгіршої команди Східної конференції. Рекорд нової команди Михайлюка – 15 перемог, 41 поразка. "Горнетс" мають 5-матчеву серію невдач.

У складі "Нікс" Михайлюк був глибоким резервістом. Він зіграв усього 12 матчів регулярного чемпіонату в нинішньому сезоні. Статистика українця – 1.8 очко, 0.6 підбирань, 0.1 передач, 0.1 перехоплень за 3.3 хвилини в середньому на паркеті. Ще 1 поєдинок Михайлюк зіграв у Джі-Лізі за "Вестчестер" (35 пунктів).

До слова, раніше Леброн побив рекорд Абдула-Джаббара за кількістю очок у регулярному чемпіонаті.

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