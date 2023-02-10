RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинец Михайлюк второй раз за сутки сменил клуб НБА

Фото: Святослав Михайлюк в рядах сборной Украины (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Звездный баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк не задержался надолго в обойме "Портленд Трэйл Блэйзерс". Теперь он оказался в составе "Шарлотт Хорнетс".

Об этом рассказал журналист Эдриан Воджнаровски, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.

25-летний украинец обменен в "Шарлотт". В рядах "Портленда" он оказался накануне в результате обмена с "Нью-Йорк Никс".

Михайлюк стал частью крупного соглашения между "Хорнетс", "Филадельфией" и "Трэйл Блэйзерс". В рамках обмена также Матисс Тайбулла перебрался в "Портленд", а Джейлен Макдэниэлс – в "Севенти Сиксерс". Для воспитанника "Черкасских Мавп" этот обмен стал четвертым за время выступлений в НБА.

В сезоне 2022/23 "Шарлотт Хорнетс" соревнуется с "Детройтом" за сомнительный титул худшей команды Восточной конференции. Рекорд новой команды Михайлюка – 15 побед, 41 поражение. "Хорнетс" имеют 5-матчевую серию неудач.

В составе "Никс" Михайлюк был глубоким резервистом. Он сыграл всего 12 матчей регулярного чемпионата в нынешнем сезоне. Статистика украинца – 1.8 очко, 0.6 подбора, 0.1 передач, 0.1 перехватов за 3.3 минуты в среднем на паркете. Еще 1 поединок Михайлюк сыграл в Джи-Лиге за "Вестчестер" (35 пунктов).

К слову, ранее Леброн побил рекорд Абдул-Джаббара по количеству очков в регулярном чемпионате.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол