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Леброн Джеймс побив "вічний" рекорд легенди НБА: відео

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Лос-Анджелес, Середа 08 лютого 2023 08:40
Леброн Джеймс побив "вічний" рекорд легенди НБА: відео Фото: Історичний кидок Леброна Джеймса (edition.cnn.com)
Автор: Антон Федорців

Зірка "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс став рекордсменом Національної баскетбольної асоціації за кількістю набраних очок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НБА.

Досвідчений форвард став найрезультативнішим баскетболістом усіх часів у матчі регулярного чемпіонату проти "Оклахоми-Сіті" (130:133). Історична подія трапилася на останній хвилині третьої чверті.

Джеймс за лінією штрафних кидків отримав передачу Вестбрука та перейшов у позиційну атаку. Опікав Леброна форвард "Тандер" Кенрік Вільямс, який не впустив зіркового виконавця до "фарби". Та той наважився на кидок із середньої дистанції та набрав найпам'ятніші два очки в кар'єрі.

Лідер "Лейкерс" побив рекорд іншої легенди команди та НБА загалом – Каріма Абдула-Джаббара. Саме він був рекордсменом асоціації до цього вечора. Підсумковий результат "Кепа" за 20 сезонів у складі "Мілуокі" та "Лейкерс" – 38387 очок.

Історичний кидок Леброна перервав матч на спеціальну церемонію. Джеймса зі встановленням нового рекорду привітала сім'я і сам Абдул-Джабар. Усього зірка "Лейкерс" набрав 38 пунктів і наразі зупинив очковий орієнтир на позначці 38390 балів.

Леброн Джеймс дебютував під егідою асоціаці ще в сезоні 2003/04. У різний час він захищав кольори "Клівленда" та "Маямі", а до Лос-Анджелеса перебрався перед сезоном 2018/19. Форвард став чемпіоном НБА з кожною зі своїх команд (2012, 2013, 2016, 2020).

До слова, раніше Джеймс піднявся в топ-10 гвардійців асоціації всіх часів.

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