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Українець Михайлюк провів за "Шарлотт" найрезультативніший матч сезону НБА

Фото: Святослав Михайлюк набрав 18 пунктів проти "Тандер" (mdjonline.com)
Автор: Антон Федорців

Черговий солідний виступ за "Шарлотт Горнетс" у регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації видав лідер збірної України Святослав Михайлюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Українець втретє поспіль з'явився у стартовій п'ятірці команди з Північної Кароліни. Разом із ним розпочали матч Маледон, Річардс, Макговенс і Вашингтон.

Загалом Михайлюк провів на паркеті 36,5 хвилин. За відведений час він встиг набрати 18 очок, зробив 5 підбирань і віддав 8 передач. Атакувальний оборонець реалізував 6 кидків із гри (13 спроб) та 4 штрафних (із шести). Також український баскетболіст закинув два триочкових (5 спроб).

Непогано Михайлюк зарекомендував себе і в обороні. Зокрема, він зробив 3 перехоплення і оформив 2 блокшоти. За весь матч 25-річний українець лише двічі сфолив і єдиним із "Шарлотта" жодного разу не втратив м'яч.

Для Михайлюка персонально цей перформанс став найкращим за океаном від весни 2021 року. За іронією долі, тоді він захищав кольори "Оклахоми", яку тепер здолав із іншими "Горнетс" (137:134). Найрезультативнішим у матчі став форвард "Шарлотта" Пі Джей Вашингтон (43 пункти).

До слова, напередодні оборонець "Далласа" Гарді очолив хіт-парад моментів дня з триочковим після передачі Дончіча.

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НБАБаскетбол