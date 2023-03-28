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Триочковий оборонця "Далласа" після магічної передачі Дончіча: момент дня в НБА

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Індіанаполіс, Вівторок 28 березня 2023 10:13
Триочковий оборонця "Далласа" після магічної передачі Дончіча: момент дня в НБА Фото: Джейден Гарді набрав 20 пунктів проти "Індіани" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового дня в Національній баскетбольній асоціації очолив атакувальний оборонець "Даллас Маверікс" Джейден Гарді. Доклався до першості лідер команди Лука Дончіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Дебютант сезону запам'ятався епізодом під завісу третьої чверті проти "Індіани". Щоправда, момент для нього організував Дончіч. Словенець під тиском двох суперників опинився на куті майданчика, але звідти віддав ефектний поперечний пас у стрибку. Гарді залишилося влучно кинути з-за дуги.

Стараннями обох виконавців "Даллас" розгромив "Пейсерс" на виїзді (127:104). Хоч "Маверікс" і перервали 4-матчеву серію поразок, але залишилися за межами зони плей-офф Західної конференції. "Даллас" іде на 11-й сходинці. "Індіана" ж на Сході посідає 12-те місце.

Сам Гарді провів у грі майже 24 хвилини. За цей час він встиг набрати 20 очок, зробив 4 підбирання і віддав 4 передачі. Найрезультативнішим у матчі став форвард "Індіани" Беннедікт Матюрен (26 пунктів).

Хто такий Джейден Гарді

Уродженець Детройта, на студентському рівні не виступав, обравши шлях Джі-Ліги. На драфті НБА-2022 обраний "Сакраменто" під 37-м номером.

"Кінгз" відразу ж обміняли Гарді в "Даллас". Дебютував у складі "Маверікс" у Літній лізі. Захищав кольори "Тексес Леджендс" у Лізі розвитку асоціації. Дебютував під егідою НБА наприкінця жовтня.

Виріс у баскетбольній сім'ї. Батько Гарді виступав за Університет Таскігі, а старший брат Амаурі грає за згаданих "Леджендс" у Джі-Лізі.

До слова, напередодні форвард "Торонто" Барнс опинився нагорі підбірки зі слем-данком навколо осі.

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