Украинец Михайлюк провел за "Шарлотт" самый результативный матч сезона НБА

Украинец третий раз подряд появился в стартовой пятерке команды из Северной Каролины. Вместе с ним начали матч Маледон, Ричардс, Макгоуэнс и Вашингтон.

Всего Михайлюк провел на паркете 36,5 минуты. За отведенное время он успел набрать 18 очков, совершил 5 подборов и отдал 8 передач. Атакующий защитник реализовал 6 бросков с игры (13 попыток) и 4 штрафных (из шести). Также украинский баскетболист забросил два трехочковых (5 попыток).

Неплохо Михайлюк зарекомендовал себя и в обороне. В частности, он сделал 3 перехвата и оформил 2 блок-шота. За весь матч 25-летний украинец всего дважды сфолил и единственным из "Шарлотта" ни разу не потерял мяч.

Для Михайлюка персонально этот перформанс стал лучшим за океаном с весны 2021 года. По иронии судьбы, тогда он защищал цвета "Оклахомы", которую теперь одолел с другими "Хорнетс" (137:134). Самым результативным в матче стал форвард "Шарлотта" Пи Джей Вашингтон (43 пункта).