Українець Михайлюк офіційно змінив команду в НБА

Оборонець з навиками форварда продовжить кар'єру за океаном. Із лав чемпіонського "Бостона" він переїхав у Солт-Лейк-Сіті.

Михайлюк підписав договір на 4 роки. Він отримав наразі найбільший контракт у кар'єрі. Зарплата українця за угодою складе 15 млн доларів, зокрема 3,5 млн "зелених" у першому сезоні. У договорі на четвертий рік передбачена опція команди.

Сезон 2023/24 Михайлюк відіграв за "Селтікс". Загалом він зіграв 49 матчів, а середні цифри українця склали 3.5 очок, 1.1 підбирань, 0.7 передач і 0.2 перехоплень за 9.1 хвилин на паркеті. "Юта" стане восьмим клубом під егідою асоціації.

Хто такий Святослав Михайлюк

Уродженець Черкас, вихованець місцевих "Мавп". На професіональному рівні дебютував у рідному клубі в сезоні 2012/13.

У 2014 році переїхав за океан, де на студентському рівні виступав за "Канзас Джейгокс". На драфті НБА-2018 обраний "Лейкерс" під 47-м номером. У липні того ж року підписав 3-річний контракт із каліфорнійцями на 4,6 млн доларів, але посеред сезону був обміняний в "Детройт".

Пізніше захищав кольори "Оклахоми" та "Торонто". Минулий сезон розпочав у складі "Нью-Йорк Нікс", а завершив – у "Шарлотті". До "Бостона" потрапив після виступів у Літній лізі асоціації та став чемпіоном НБА.