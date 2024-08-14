UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українець Михайлюк офіційно змінив команду в НБА

Фото: Святослав Михайлюк провів минулий сезон за "Бостон" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Колектив Західної конференції Національної баскетбольної асоціації "Юта Джаз" оголосив про підписання універсального виконавця Святослава Михайлюка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Оборонець з навиками форварда продовжить кар'єру за океаном. Із лав чемпіонського "Бостона" він переїхав у Солт-Лейк-Сіті.

Михайлюк підписав договір на 4 роки. Він отримав наразі найбільший контракт у кар'єрі. Зарплата українця за угодою складе 15 млн доларів, зокрема 3,5 млн "зелених" у першому сезоні. У договорі на четвертий рік передбачена опція команди.

Сезон 2023/24 Михайлюк відіграв за "Селтікс". Загалом він зіграв 49 матчів, а середні цифри українця склали 3.5 очок, 1.1 підбирань, 0.7 передач і 0.2 перехоплень за 9.1 хвилин на паркеті. "Юта" стане восьмим клубом під егідою асоціації.

Хто такий Святослав Михайлюк

Уродженець Черкас, вихованець місцевих "Мавп". На професіональному рівні дебютував у рідному клубі в сезоні 2012/13.

У 2014 році переїхав за океан, де на студентському рівні виступав за "Канзас Джейгокс". На драфті НБА-2018 обраний "Лейкерс" під 47-м номером. У липні того ж року підписав 3-річний контракт із каліфорнійцями на 4,6 млн доларів, але посеред сезону був обміняний в "Детройт".

Пізніше захищав кольори "Оклахоми" та "Торонто". Минулий сезон розпочав у складі "Нью-Йорк Нікс", а завершив – у "Шарлотті". До "Бостона" потрапив після виступів у Літній лізі асоціації та став чемпіоном НБА.

До слова, раніше збірна США виграла баскетбольний турнір Олімпійських ігор-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БаскетболЧемпіонат України