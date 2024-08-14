Украинец Михайлюк официально сменил команду в НБА

Защитник с навыками форварда продолжит карьеру за океаном. Из рядов чемпионского "Бостона" он переехал в Солт-Лейк-Сити.

Михайлюк подписал договор на 4 года. Он получил наибольший контракт в карьере. Зарплата украинца по сделке составит 15 млн долларов, в том числе 3,5 млн "зеленых" в первом сезоне. В договоре на четвертый год предусмотрена опция команды.

Сезон 2023/24 Михайлюк отыграл за "Селтикс". В общей сложности он сыграл 49 матчей, а средние цифры украинца составили 3.5 очков, 1.1 подбора, 0.7 передач и 0.2 перехватов за 9.1 минут на паркете. "Юта" станет восьмым клубом под эгидой ассоциации.

Кто такой Святослав Михайлюк

Уроженец Черкасс, воспитанник местных "Мавп". На профессиональном уровне дебютировал в родном клубе в сезоне 2012/13.

В 2014 году переехал за океан, где на студенческом уровне выступал за "Канзас Джейхокс". На драфте НБА-2018 выбран "Лейкерс" под 47-м номером. В июле того же года подписал 3-летний контракт с калифорнийцами на 4,6 млн долларов, но посреди сезона был обменян в "Детройт".

Позже защищал цвета "Оклахомы" и "Торонто". Прошлый сезон начал в составе "Нью-Йорк Никс", а завершил – в "Шарлотте". В "Бостон" попал после выступлений в Летней лиге ассоциации и стал чемпионом НБА.