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Українець Марченко пробився у фінал "челленджера" на Тайвані

Тайбей, П'ятниця 17 травня 2024 16:49
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Українець Марченко пробився у фінал "челленджера" на Тайвані Фото: Ілля Марченко вийшов у перший фінал цьогоріч (flickr.com/photos/stevenpisano)
Автор: Антон Федорців

Вітчизняний тенісист Ілля Марченко в трьох сетах півфіналу Santaizi Challenger у Тайбеї здолав господаря кортів Ю Сіу Су.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Santaizi Challenger, 1/2 фіналу

Марченко – Су Ю – 2:1 (0:6, 7:6, 6:3)

Перший сет обернувся повним фіаско українця. Марченко, хоч і опирався, але не зміг виграти жодного гейму. Як наслідок, тайванець повісив опоненту "бублика" за 38 хвилин.

Марченко, однак, реабілітувався в другій партії. Він зосередився на власних подачах і зумів набрати 6 пунктів. Прогнозовано такий розвиток подій призвів до тай-брейку. Там міцніними виявилися нерви українського тенісиста, який доволі швидко відірвався у рахунку та з другої спроби реалізував сетбол.

Старт вирішальної партії також був за Марченком. 36-річний українець взяв три гейми зі старту та здобув стратегічну перевагу. Гандикап ветеран вже не розгубив і у восьмому геймі з подачею "під нуль" закрив сет і матч.

У фіналі змагань Марченко зустрінеться з Адамом Волтоном. Австралійський тенісист отримав 3-й номер посіву в Тайбеї. Раніше їхні турнірні шляхи перетиналися в німецькому Гамбурзі торік у жовтні. Досвідченіший український спортсмен тоді переміг, а згодом і взяв трофей.

До слова, раніше Світоліна встановила цікаве досягнення в протистояннях із нейтральними росіянками.

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