Українець Марченко пробився у фінал "челленджера" на Тайвані
Вітчизняний тенісист Ілля Марченко в трьох сетах півфіналу Santaizi Challenger у Тайбеї здолав господаря кортів Ю Сіу Су.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Santaizi Challenger, 1/2 фіналу
Марченко – Су Ю – 2:1 (0:6, 7:6, 6:3)
Перший сет обернувся повним фіаско українця. Марченко, хоч і опирався, але не зміг виграти жодного гейму. Як наслідок, тайванець повісив опоненту "бублика" за 38 хвилин.
Марченко, однак, реабілітувався в другій партії. Він зосередився на власних подачах і зумів набрати 6 пунктів. Прогнозовано такий розвиток подій призвів до тай-брейку. Там міцніними виявилися нерви українського тенісиста, який доволі швидко відірвався у рахунку та з другої спроби реалізував сетбол.
Старт вирішальної партії також був за Марченком. 36-річний українець взяв три гейми зі старту та здобув стратегічну перевагу. Гандикап ветеран вже не розгубив і у восьмому геймі з подачею "під нуль" закрив сет і матч.
У фіналі змагань Марченко зустрінеться з Адамом Волтоном. Австралійський тенісист отримав 3-й номер посіву в Тайбеї. Раніше їхні турнірні шляхи перетиналися в німецькому Гамбурзі торік у жовтні. Досвідченіший український спортсмен тоді переміг, а згодом і взяв трофей.
До слова, раніше Світоліна встановила цікаве досягнення в протистояннях із нейтральними росіянками.
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