Украинец Марченко пробился в финал "челленджера" на Тайване

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Santaizi Challenger, 1/2 финала

Марченко – Су Ю – 2:1 (0:6, 7:6, 6:3)

Первый сет обернулся полным фиаско украинца. Марченко, хоть и сопротивлялся, но не смог выиграть ни одного гейма. Как следствие, тайванец повесил оппоненту "баранку" за 38 минут.

Марченко, однако, реабилитировался во второй партии. Он сосредоточился на своих подачах и сумел набрать 6 пунктов. Прогнозируемо такое развитие событий привело к тай-брейку. Там более крепкими оказались нервы украинского теннисиста, довольно быстро оторвавшегося в счете и со второй попытки реализовавшего сетбол.

Старт решающей партии также был за Марченко. 36-летний украинец взял три гейма со старта и получил стратегическое преимущество. Гандикап ветеран уже не растерял и в восьмом гейме с подачей "под ноль" закрыл сет и матч.

В финале соревнований Марченко встретится с Адамом Уолтоном. Австралийский теннисист получил 3-й номер посева в Тайбэе. Ранее их турнирные пути пересекались в немецком Гамбурге в октябре прошлого года. Более опытный украинский спортсмен тогда победил, а впоследствии и взял трофей.