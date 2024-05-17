Украинец Марченко пробился в финал "челленджера" на Тайване
Отечественный теннисист Илья Марченко в трех сетах полуфинала Santaizi Challenger в Тайбэе одолел хозяина кортов Ю Сиу Су.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Santaizi Challenger, 1/2 финала
Марченко – Су Ю – 2:1 (0:6, 7:6, 6:3)
Первый сет обернулся полным фиаско украинца. Марченко, хоть и сопротивлялся, но не смог выиграть ни одного гейма. Как следствие, тайванец повесил оппоненту "баранку" за 38 минут.
Марченко, однако, реабилитировался во второй партии. Он сосредоточился на своих подачах и сумел набрать 6 пунктов. Прогнозируемо такое развитие событий привело к тай-брейку. Там более крепкими оказались нервы украинского теннисиста, довольно быстро оторвавшегося в счете и со второй попытки реализовавшего сетбол.
Старт решающей партии также был за Марченко. 36-летний украинец взял три гейма со старта и получил стратегическое преимущество. Гандикап ветеран уже не растерял и в восьмом гейме с подачей "под ноль" закрыл сет и матч.
В финале соревнований Марченко встретится с Адамом Уолтоном. Австралийский теннисист получил 3-й номер посева в Тайбэе. Ранее их турнирные пути пересекались в немецком Гамбурге в октябре прошлого года. Более опытный украинский спортсмен тогда победил, а впоследствии и взял трофей.
К слову, ранее Свитолина установила интересное достижение в противостояниях с нейтральными россиянками.
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