Українець Іванов став чемпіоном світу з шашок-100 у бліці

Перемогою українського шашкіста Артема Іванова закінчилися змагання у бліц-грі на чемпіонаті світу-2023 з шашок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

ЧС-2023 із шашок-100 прийняв Ізраїль. У планетарному форумі взяли участь 32 гравці. Їх розділили на дві групи, з яких до плей-офф пробилися по 8 найкращих шашкістів.

Україна відрядила на чемпіонат чотирьох гравців. Усі вони подолали груповий етап – Ігор Кірзнер і Юлія Макаренкова вилетіли на стадії 1/8 фіналу, а в дербі українців у чвертьфіналі Денис Шкатула поступився Іванову.

Останній дістався до фіналу разом із господарем змагань Александром Шварцманом який до вторгнення РФ в Україну торік виступав під російським прапором. Вирішальний матч завершився перемогою українця з рахунком 5:3. Третім турнір завершив литовець Олексій Домчев.

Для Іванова – тріумф на чемпіонаті світу став найвищим досягненням у кар'єрі. Раніше він двічі брав "золото" чемпіонатів Європи (2014, 2018) та був чемпіоном світу (2017) в рапіді. У бліці ж українець здобув бронзові нагороди на Євро-2021 та двох світових першостях.