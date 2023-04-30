Китайський шахіст Дін Ліжень обіграв росіянина та здобув титул чемпіона світу

Китайський гросмейстер Дін Ліжень здобув перемогу над шахістом із Росії Яном Непомнящим, який виступав під нейтральним прапором.

Як повідомляє РБК-Україна про це офіційно оголосила Міжнародна шахова федерація.

Ліженю вдалось перемогти російського претендента Яна Непомнящего на додатковому етапі турніру за чемпіонський титул в Астані.

Основний етап турніру закінчився рахунком 7:7. Однак підсумок змагання було вирішено тай-брейком на додатковому етапі. В ньому Дін Ліжень здобув перемогу у четвертій "швидкій" партії після трьох нічиїх.

Завдяки цьому 30-річний представник Піднебесної став 17-м чемпіоном світу з шахів та першим громадянином Китаю, який зумів завоювати цей титул.

Зауважимо, раніше титул чемпіона світу належав норвежцю Магнусу Карлсену, який захищав його з 2013 року. Однак у 2022 він заявив, що втратив мотивацію та не буде боротися за це звання. Однак норвежець залишається лідером світового рейтингу.