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Китайський шахіст Дін Ліжень обіграв росіянина та здобув титул чемпіона світу

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Китай, Неділя 30 квітня 2023 23:02
Китайський шахіст Дін Ліжень обіграв росіянина та здобув титул чемпіона світу Фото: Дін Ліжень, чемпіон світу з шахів (facebook.com/ChessFIDE)
Автор: Наталія Кава

Китайський гросмейстер Дін Ліжень здобув перемогу над шахістом із Росії Яном Непомнящим, який виступав під нейтральним прапором.

Як повідомляє РБК-Україна про це офіційно оголосила Міжнародна шахова федерація.

Ліженю вдалось перемогти російського претендента Яна Непомнящего на додатковому етапі турніру за чемпіонський титул в Астані.

Основний етап турніру закінчився рахунком 7:7. Однак підсумок змагання було вирішено тай-брейком на додатковому етапі. В ньому Дін Ліжень здобув перемогу у четвертій "швидкій" партії після трьох нічиїх.

Завдяки цьому 30-річний представник Піднебесної став 17-м чемпіоном світу з шахів та першим громадянином Китаю, який зумів завоювати цей титул.

Зауважимо, раніше титул чемпіона світу належав норвежцю Магнусу Карлсену, який захищав його з 2013 року. Однак у 2022 він заявив, що втратив мотивацію та не буде боротися за це звання. Однак норвежець залишається лідером світового рейтингу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що четверта партія матчу за світову шахову корону завершилася перемогою китайського гросмейстера Дін Ліженя над шахістом із Росії Яном Непомнящим, який виступає під нейтральним прапором.

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