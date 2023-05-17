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Украинец Иванов стал чемпионом мира по шашкам-100 в блице

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Ноф-ха-Галиль, Среда 17 мая 2023 10:45
Украинец Иванов стал чемпионом мира по шашкам-100 в блице Фото: Артем Иванов перед финальным поединком (facebook.com/theFMJD)
Автор: Антон Федорцив

Победой украинского шашкиста Артема Иванова закончились соревнования в блиц-игре на чемпионате мира-2023 по шашкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

ЧМ-2023 по шашкам-100 принял Израиль. В планетарном форуме приняли участие 32 игрока. Их разделили на две группы, из которых в плей-офф пробились по 8 лучших шашкистов.

Украина отправила на чемпионат четырех игроков. Все они преодолели групповой этап – Игорь Кирзнер и Юлия Макаренкова вылетели на стадии 1/8 финала, а в дерби украинцев в четвертьфинале Денис Шкатула уступил Иванову.

Последний добрался до финала вместе с хозяином соревнований Александром Шварцманом, который до вторжения РФ в Украину в прошлом году выступал под российским флагом. Решающий матч завершился победой украинца со счётом 5:3. Третьим турнир завершил литовец Алексей Домчев.

Для Иванова – триумф на чемпионате мира стал наивысшим достижением в карьере. Ранее он дважды брал "золото" чемпионатов Европы (2014, 2018) и был чемпионом мира (2017) в рапиде. В блице же украинец завоевал бронзовые награды на Евро-2021 и двух мировых первенствах.

К слову, ранее Дин Лижэнь стал чемпионом мира по шахматам после победы над россиянином Непомнящим.

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