Украинец Иванов стал чемпионом мира по шашкам-100 в блице

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

ЧМ-2023 по шашкам-100 принял Израиль. В планетарном форуме приняли участие 32 игрока. Их разделили на две группы, из которых в плей-офф пробились по 8 лучших шашкистов.

Украина отправила на чемпионат четырех игроков. Все они преодолели групповой этап – Игорь Кирзнер и Юлия Макаренкова вылетели на стадии 1/8 финала, а в дерби украинцев в четвертьфинале Денис Шкатула уступил Иванову.

Последний добрался до финала вместе с хозяином соревнований Александром Шварцманом, который до вторжения РФ в Украину в прошлом году выступал под российским флагом. Решающий матч завершился победой украинца со счётом 5:3. Третьим турнир завершил литовец Алексей Домчев.

Для Иванова – триумф на чемпионате мира стал наивысшим достижением в карьере. Ранее он дважды брал "золото" чемпионатов Европы (2014, 2018) и был чемпионом мира (2017) в рапиде. В блице же украинец завоевал бронзовые награды на Евро-2021 и двух мировых первенствах.