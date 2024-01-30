Українець Берінчик отримав дозвіл на чемпіонський бій: хто буде суперником

Усесвітня боксерська організація (WBO) санкціонувала поєдинок за вакантний титул у легкій вазі між українським бійцем Денисом Берінчиком і мексиканцем Емануелем Наваррете.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Чемпіонський пояс WBO став вакантним після переходу американця Девіна Хейні в інший дивізіон. Організація вирішила влаштувати титульний бій між володарями менш престижних звань.

Чемпіон WBO International Берінчик вийде в ринг проти володаря пояса WBO в другій напівлегкій вазі Наваррете. Команди боксерів отримали 15 днів на узгодження умов і дати поєдинку. Якщо сторонам не вдасться домовитися, то керівна боксерська організація проведе промоутерські торги.

Непереможний на профі-рингу Берінчик (18 перемог, 9 нокаутів) востаннє бився у серпні торік. Тоді в андеркарді поєдинку Олександра Усика він здолав Ентоні Їгіту за одностайним рішенням суддів. Натомість Наваррете в листопаді звів унічию бій проти бразильця Консейсао.

Найімовірніше, чемпіонський бій відбудеться навесні. Тренер українця Єгор Голуб припускав, що Берінчик битиметься в квітні-травні. Натомість команда Наваррете анонсувала його появу на ринзі в першому кварталі 2024-го. Можливі локації поєдинку – Сполучене Королівство, США та Саудівська Аравія.