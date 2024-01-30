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Украинец Беринчик получил разрешение на чемпионский бой: кто будет соперником

Сан-Хуан, Вторник 30 января 2024 10:56
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Украинец Беринчик получил разрешение на чемпионский бой: кто будет соперником Фото: Денис Беринчик на одной из пресс-конференций (В. Носач/РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала поединок за вакантный титул в легком весе между украинским бойцом Денисом Беринчиком и мексиканцем Эмануэлем Наваррете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Чемпионский пояс WBO стал вакантным после перехода американца Девина Хейни в другой дивизион. Организация решила устроить титульный бой между обладателями менее престижных званий.

Чемпион WBO International Беринчик выйдет в ринг против обладателя пояса WBO во втором полулегком весе Наваррете. Команды боксеров получили 15 дней на согласование условий и даты поединка. Если сторонам не удастся договориться, руководящая боксерская организация проведет промоутерские торги.

Непобежденный на профи-ринге Беринчик (18 побед, 9 нокаутов) в последний раз дрался в августе прошлого года. Тогда в андеркарде поединка Александра Усика он одолел Энтони Игиту по единогласному решению судей. Наваррете же в ноябре свел вничью бой против бразильца Консейсао.

Скорее всего, чемпионское сражение состоится весной. Тренер украинца Егор Голуб предполагал, что Беринчик будет драться в апреле-мае. В свою очередь команда Наваррете анонсировала его появление на ринге в первом квартале 2024-го. Возможные локации поединка – Соединенное Королевство, США и Саудовская Аравия.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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Бокс Денис Беринчик
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