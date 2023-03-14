Україна звинувачує снайперів РФ у насиллі над дитиною та груповому зґвалтуванні матері, - Reuters

Україна звинуватила двох російських військових у сексуальному насильстві над чотирирічною дівчинкою та груповому зґвалтуванні її матері під дулом пістолета на очах у її батька під час тимчасової окупації Броварського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з матеріалами української прокуратури, з якими ознайомилось видання, інциденти були частиною серії сексуальних злочинів, які російські солдати 15-ї окремої мотострілецької бригади вчинили в чотирьох будинках Броварського району в березні 2022 року.

Зазначається, що Міноборони Росії не відповіло на запит про коментар. Відповіді від бригади журналісти також не отримали.

В українській прокуратурі заявили, що росіяни використовували сексуальне насильство як навмисну тактику терору: "Вони заздалегідь виділили жінок, скоординували їхні дії та ролі".

Більшість звірств сталася 13 березня, коли військові, як стверджують прокурори, у стані алкогольного сп'яніння увірвалися на подвір'я будинку, де проживала молода сім'я. Батька побили металевим горщиком, а потім змусили стати на коліна, а його дружину групово зґвалтували. Згідно з документами, один із солдатів сказав чотирирічній дівчинці, що "зробить з неї жінку", перш ніж вона стала жертвою насильства.

Сім'я вижила, хоча прокуратура заявила, що розслідує додаткові злочини в цьому районі, включаючи вбивства за той самий період.

Фото: скан документа зі списком 12 російських військових, підозрюваних у скоєнні сексуального насильства в Броварському районі (Reuters)

Повідомляється, що обидва солдати були снайперами, віком 32 і 28 років. Перший загинув, а молодший, Євгеній Чорнокнижний, повернувся до Росії. Проте коли журналісти зателефонували солдату, людина, яка назвала себе його братом, сказала, що він помер.

Прокурори також повідомили, що після ймовірного нападу на дівчину та її батьків двоє військових увійшли в сусідній будинок літньої пари, де вони побили їх, а також зґвалтували 41-річну вагітну жінку та 17-річну дівчину.

В іншому місці, де проживало кілька сімей, солдати загнали всіх на кухню та групово зґвалтували 15-річну дівчину та її матір. Всі постраждалі вижили, їм надали психологічну та медичну допомогу.

Офіс генпрокурора також повідомив, що розслідує понад 71 тисячу повідомлень про військові злочини після початку повномасштабного вторгнення. Українські слідчі знають, що ймовірність знайти та покарати підозрюваних низька, а потенційні судові процеси будуть здебільшого заочними, але є також міжнародні зусилля щодо переслідування військових злочинців, зокрема Міжнародним кримінальним судом.

Хоча Москва навряд чи видасть підозрюваних, будь-хто, заочно засуджений, може бути внесений до міжнародних списків спостереження, що ускладнить їхнє пересування.

Наразі Україна засудила 26 росіян за військові злочини - деяких військовополонених, деяких заочно, з яких один вирок був за зґвалтування.