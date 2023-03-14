Украина обвиняет снайперов РФ в насилии над ребенком и групповом изнасиловании матери, - Reuters

Украина обвинила двух российских военных в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой и групповом изнасиловании ее матери под дулом пистолета на глазах отца в период временной оккупации Броварского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно материалам украинской прокуратуры, с которыми ознакомилось издание, инциденты были частью серии сексуальных преступлений, которые российские солдаты 15-й отдельной мотострелковой бригады совершили в четырех домах Броварского района в марте 2022 года.

Отмечается, что Минобороны России не ответило на запрос о комментарии. Ответов от бригады журналисты также не получили.

В украинской прокуратуре заявили, что россияне, используют сексуальное насилие как умышленную тактику террора: "Они заранее выделили женщин, скоординировали их действия и роли".

Большинство зверств произошло 13 марта, когда военные, как утверждают прокуроры, в состоянии алкогольного опьянения ворвались во двор дома, где проживала молодая семья. Отца избили металлическим горшком, а затем заставили опуститься на колени, а его жену группово изнасиловали. Согласно документам, один из солдат сказал четырехлетней девочке, что "сделает из нее женщину", прежде чем она стала жертвой насилия.

Семья выжила, но прокуратура заявила, что расследует дополнительные преступления в этом районе, включая убийства за тот же период.

Фото: скан документа со списком 12 российских военных, подозреваемых в совершении сексуального насилия в Броварском районе (Reuters)

Сообщается, что оба солдата были снайперами в возрасте 32 и 28 лет. Первый погиб, а младший, Евгений Чернокнижный, вернулся в Россию. Однако когда журналисты позвонили по телефону солдата, человек, назвавший себя его братом, сказал, что он умер.

Прокуроры также сообщили, что после вероятного нападения на девочку и ее родителей двое военных вошли в соседний дом пожилой пары, где они избили их, а также изнасиловали 41-летнюю беременную женщину и 17-летнюю девушку.

В другом месте, где проживали несколько семей, солдаты загнали всех на кухню и группово изнасиловали 15-летнюю девушку и ее мать. Все пострадавшие выжили, им оказали психологическую и медицинскую помощь.

Офис генпрокурора также сообщил, что расследует более 71 тысячи сообщений о военных преступлениях после начала полномасштабного вторжения. Украинские следователи знают, что вероятность найти и наказать подозреваемых низкая, а потенциальные судебные процессы будут в основном заочными, но есть также международные усилия по преследованию военных преступников, в частности, Международным уголовным судом.

Хотя Москва вряд ли выдаст подозреваемых, кто-либо, заочно осужденный, может быть внесен в международные списки наблюдения, что усложнит их передвижение.

Украина осудила 26 россиян за военные преступления - некоторых военнопленных, некоторых заочно, из которых один приговор был за изнасилование.