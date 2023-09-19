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Україна звільнила більше половини захоплених росіянами земель, - Міллі

Фото: голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Від початку повномаштабного вторгнення РФ, Україна вже звільнила більше ніж половину захоплених росіянами територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марка Міллі на брифінгу після засідання "Рамштайну".

"Україна продовжує добиватися успіху. На сьогодні Україна вже звільнила 54% захоплених земель", - сказав Міллі.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів також наголосив, що Україна й надалі продовжує звільняти свої території.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові розпочали контрнаступ на початку червня. На основному напрямі, південному, вони звільнили вже 260 кв. км території.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявляв, що першу оборонну лінію на південному напрямку вже місцями прорвано. Це означає, що операцію з розриву сухопутного коридору між Росією та Кримом можна завершити ще до настання зими.

Додамо, що Міллі зазначав, що для перемоги Україні слід вигнати понад 200 тисяч російських окупантів.

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