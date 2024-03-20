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Україна звернулася до голови МВС Польщі щодо блокування автобусів на кордоні

Фото: Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Віце-прем'єр Олександр Кубраков звернувся до польського міністра внутрішніх справ Марціна Кєрвінського щодо блокування блокування автобусів на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Кубраков зазначив, що за повідомленнями Державної прикордонної служби України та Прикордонної служби Польщі у пункті пропуску Медика - Шегині розпочалося блокування руху автобусів близько 11:10.

"Польські протестувальники зупинили рух на дорозі перед пунктом пропуску "Медика". Відомо, що вони пропускатимуть по одному автобусу щодві години, як на в’їзд і виїзд. Про терміни проведення блокування - наразі не відомо",- написав Кубраков.

"Менш ніж 10 днів тому польска поліція повідомила, що пасажирські автобуси перетинають кордон без жодних перешкод. Що ми бачимо сьогодні? Страйкарі блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску Медика, що прилягає до українського пункту пропуску Шегині. Шановний міністре, пане Марціне Кєрвінський, чому ви це дозволяєте? Невже люди мають бути заручниками політичних протистоянь цивілізованої країни?" - заявив Кубраков.

Блокада автобусів

Нагадаємо, польські протестувальники 20 березня почали блокувати рух автобусів на пункті пропуску на кордоні з Україною Медика - Шегіні.

Сьогодні у Польщі відбувається масштабний протест фермерів, які вимагають виконати їхні умови щодо "зеленого курсу" та обмежень української продукції.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна продовжує працювати над питанням розблокування українсько-польського кордону, а найближчим часом очікуються добрі результати.

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Польща