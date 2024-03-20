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На польсько-українському кордоні почали блокувати рух автобусів на одному з КПП

Львівська область, Середа 20 березня 2024 12:33
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На польсько-українському кордоні почали блокувати рух автобусів на одному з КПП Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Марія Кучерявець, Наталія Юрченко
Експерт: Андрій Демченко

Польські протестувальники почали блокувати рух автобусів на одному з пунктів пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Медика - Шегині".

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Про блокування руху пасажирських автобусів учасниками акцій протесту українських прикордонників поінформували польські колеги.

Обмеження руху автобусів розпочалося сьогодні близько 11:10. Організатори таких дій блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині".

Польські протестувальники планують пропускати лише по одному автобусу на дві години як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. Коли закінчиться блокування - поки невідомо.

"Просимо перевізників та громадян, які планують поїздку через українсько-польський кордон, врахувати цю інформацію. Про відновлення ритмічного руху пасажирських автобусів в пункті пропуску "Шегині" буде повідомлено додатково на ресурсах Держприкордонслужби", - зазначив речник.

Блокада кордону

Нагадаємо, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони почали висипати українське зерно.

Сьогодні у Польщі проходить масштабний протест фермерів, які вимагають виконати їх умови щодо "зеленого курсу" та обмежень щодо української продукції.

Як повідомляють польські ЗМІ, влада Польщі домовилася з фермерами про тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів.

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