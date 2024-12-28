Україна звернулась до енергетичного єврокомісара через погрози Фіцо

"Ми б дуже хотіли, щоб в ЄС всі дотримувались тих норм і регуляцій, якій сьогодні існують", - наголосив Галущенко.

За його словами, рішення такого плану, як говорить Фіцо, одноголосно прийняти буде абсолютно неможливо.

"Якщо будуть спроби обґрунтувати таке рішення, то це все одно буде порушенням відповідних регуляцій Єврокомісії. Я сьогодні звернувся листом до енергокомісара ЄС, до ENTSO-Е та до Енергетичного Співтовариства, щоб ці питання були розглянути відповідним чином з точки зору дотримання норм законодавства", - пояснив міністр.