Украина обратилась к энергетическому еврокомиссару из-за угроз Фицо

"Мы бы очень хотели, чтобы в ЕС все придерживались тех норм и регуляций, которой сегодня существуют", - подчеркнул Галущенко.

По его словам, решение такого плана, как говорит Фицо, единогласно принять будет абсолютно невозможно.

"Если будут попытки обосновать такое решение, то это все равно будет нарушением соответствующих регуляций Еврокомиссии. Я сегодня обратился письмом к энергокомиссару ЕС, к ENTSO-Е и к Энергетическому Сообществу, чтобы эти вопросы были рассмотреть соответствующим образом с точки зрения соблюдения норм законодательства", - пояснил министр.