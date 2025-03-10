Україна на зустрічі з США запропонує перемир'я з Росією в небі та на морі, - AP

Ідея Зеленського

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський запропонував перші етапи для завершення війни з Росією.

Пропозиція глави держави передбачає перемир'я в небі: заборону на використання ракет, далекобійних дронів, удари по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі, а також перемир'я на морі.

Як пояснив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна політолог Володимир Фесенко, перемир'я в небі і на морі може стати першим етапом припинення вогню.

Але, на його думку, перемир'я на суші буде досягти складно, оскільки немає стабільної лінії фронту.

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