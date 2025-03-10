Украина на встрече с США предложит перемирие с Россией в небе и на море, - AP

Идея Зеленского

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский предложил первые этапы для завершения войны с Россией.

Предложение главы государства предусматривает перемирие в небе: запрет на использование ракет, дальнобойных дронов, удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также перемирие в море.

Как объяснил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина политолог Владимир Фесенко, перемирие в небе и на море может стать первым этапом прекращения огня.

Но, по его мнению, перемирие на суше будет достичь сложно, поскольку нет стабильной линии фронта.

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