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Україна зцементовує ЄС та вільний світ своєю боротьбою, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський у Верховній раді (facebook.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді із щорічним посланням, наголосив, що саме Україна об'єднала Європейський союз і надала кожному союзнику нашої країни історичну можливість - бути переможцем разом з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-сторінку Офіса президента України.

"За десять місяців цього року ми допомогли всім. Ми допомогли Заходу віднайти себе знову, повернутися на глобальну арену і відчути - наскільки Захід переважає. Ніхто на Заході вже не боїться і ніколи не боятиметься Росії. Ми допомогли Євросоюзу набути справжньої суб'єктності. Допомогли Європі відчути себе не кількома чемпіонатами з командами різного рівня, а однією сильною командою, яка разом з усім вільним світом бореться за цю важливу перемогу. Саме Україна об'єднала Європейський союз… Ми даємо кожному нашому партнеру унікальне і дуже важливе відчуття та історичну можливість - бути переможцем разом з Україною", - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що більшість країн світу припинили озиратися на РФ і гадати, "чи почує їх Росія". Він впевнений, що наразі світ дійсно чекає від України те, вона може дати Європі та світу. А ще ЄС вперше в історії допомагає захищатися від такої масштабної агресії.

"Низка європейських країн вперше змінили своє законодавство і свої політичні правила і надають військову допомогу нашій державі, а деякі вперше в історії переглянули поняття нейтралітету та допомагають Україні протистояти повномасштабній російській агресії", - констатував президент.

Водночас, він наголосив на тому, що Російська Федерація обов'язково буде притягнута до відповідальності за воєнні злочини, і механізм задля цього вже розробляється.

Також голова держави озвучив принципи, яких Україна повинна зараз дотримуватися - єдність, безпека, справедливість.

"Україна зцементовує ЄС і весь вільний світ своєю боротьбою за свободу і мир... Це головний наш здобуток у зовнішній політиці. Ми зробили очевидним для всіх, що без України жодне об'єднання в Європі не буде сильним", - підкреслив Зеленський.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський виступив з традиційним щорічним посланням до Верховної ради і навів головні тези.

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Володимир Зеленський