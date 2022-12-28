Украина цементирует ЕС и свободный мир своей борьбой, - Зеленский

"За десять месяцев этого года мы помогли всем. Мы помогли Западу найти себя снова, вернуться на глобальную арену и почувствовать - насколько Запад преобладает. Никто на Западе уже не боится и никогда не будет бояться России. Мы помогли Евросоюзу обрести настоящую субъектность. Помогли Европе почувствовать себя не несколькими чемпионатами с командами разного уровня, а одной сильной командой, которая вместе со всем свободным миром борется за эту важную победу… Именно Украина объединила Европейский союз… Мы даем каждому нашему партнеру уникальное и очень важное чувство и историческую возможность - быть победителем вместе с Украиной", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что большинство стран мира перестали озираться на РФ и думать, "услышит ли их Россия". Он уверен, что в настоящее время мир действительно ждет от Украины то, что она может дать Европе и миру. А еще ЕС впервые в истории помогает защищаться от столь масштабной агрессии.

"Ряд европейских стран впервые изменили свое законодательство и свои политические правила и оказывают военную помощь нашему государству, а некоторые впервые в истории пересмотрели понятие нейтралитета и помогают Украине противостоять полномасштабной российской агрессии", - констатировал президент.

Вместе с тем, он отметил, что Российская Федерация обязательно будет привлечена к ответственности за военные преступления, и механизм для этого уже разрабатывается.

Также глава государства озвучил принципы, которые Украина должна сейчас соблюдать - единство, безопасность, справедливость.

"Украина цементирует ЕС и весь свободный мир своей борьбой за свободу и мир... Это главное наше достижение во внешней политике. Мы сделали очевидным для всех, что без Украины ни одно объединение в Европе не будет сильным", - подчеркнул Зеленский.