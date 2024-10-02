Україна зробила заяву з приводу ракетної атаки Ірану на Ізраїль
Вчора Іран провів ракетну атаку проти Ізраїля. України рішуче засуджує дані удари, адже мирні люди ніколи не повинні бути цілями для смертоносних атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
"МЗС України рішуче засуджує масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю увечері 1 жовтня 2024 року... Вчергове закликаємо усі сторони близькосхідного протистояння не допустити переростання конфлікту у широкомасштабну війну, наслідки якої матимуть катастрофічний характер не лише для людей у регіоні, але й для всього світу", - зауважили в міністерстві.
Водночас МЗС зазначило, що Україна, яка вже понад два з половиною роки чинить опір неспровокованій збройній агресії, протистоїть не лише державі-агресору Росії, але і її поплічникам, зокрема Ірану, який постачає російському режиму озброєння для війни проти України.
"Засуджуємо дії іранського режиму, які дестабілізують одразу два регіони: Європу та Близький Схід. Підтримуємо оперативні дії союзників та партнерів Ізраїлю, які вжили превентивних заходів для мінімізації негативних наслідків ракетних обстрілів ізраїльської території з боку Ірану", - додали в міністерстві.
Ситуація на Близькому Сході
Нагадаємо, що вже кілька місяців, як з кожним днем все більше загострюються протистояння Ізраїлю та "Хезболли".
Минулого тижня ЦАХАЛ завдав масований авіаудар по території Лівану, внаслідок якого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насраллу. Тоді Іран пообіцяв відповідь і вже у ніч на 2 жовтня Іран влаштував масовану атаку на Ізраїль.
РБК-Україна також писали, що 1 жовтня ЦАХАЛ розпочав наземні рейди на півдні Лівану.
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