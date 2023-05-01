У МВФ назвали основну умову економічного зростання України
Міжнародна спільнота готова допомогти відновленню та реконструкції України, але країна повинна продовжувати виконувати свою частину та посилювати мобілізацію внутрішніх доходів для фінансування соціальних та інфраструктурних потреб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю постійного представника Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Ваграма Степаняна агентству "Інтерфакс-Україна".
"Для післявоєнної України це буде основною передумовою стійкого та тривалого економічного зростання. З цього логічно постає, що заходи, які зменшують податкові надходження або руйнують наявну податкову базу, обмежують здатність України досягати цілей реконструкції та розвитку, що негативно впливає на довгострокове економічне зростання", - сказав він.
Степанян зазначив, що затверджена наприкінці березня чотирирічна програма розширеного фінансування EFF на 15,6 млрд доларів спрямована на сприяння такому с зростанню.
Представник МВФ зазначив, що Національна стратегія доходів (НСД), про розробку якої 2023 року йдеться в програмі, допоможе узгодити мобілізацію доходів з урядовими пріоритетами розвитку та потребами у видатках, включно з реконструкцією та соціальними потребами.
"Для підтримки доходної бази у короткостроковій перспективі основна увага приділятиметься скасуванню заходів, запроваджених в умовах воєнного стану, та реформам у податковій і митній сферах", - заявив Степанян.
Він зазначив, що НСД стане всеосяжною "дорожньою картою", що містить чіткі цілі щодо забезпечення надходжень та інші цілі політики, які охоплюють і політичні, і адміністративні реформи.
Представник МВФ нагадав, що відповідно до поданого українською стороною Меморандуму з економічної та фінансової політики стратегія передбачатиме п'ять основних кроків. Зокрема, це заходи щодо підвищення рівня надання податкових і митних послуг, перегляд спрощеної системи оподаткування для вирішення проблеми ерозії податків на працю та узгодження законодавства про ПДВ і акцизні збори з законодавством ЄС.
Крім того, НСД передбачає посилення антикорупційних заходів і процедур управління для усунення ризиків недоброчесності та податкові реформи для післявоєнної реконструкції та інвестицій.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд оновив прогноз економіки України на 2023-2027 роки. За оцінками МВФ, 2022 року валовий внутрішній продукт України скоротився на 30,3%. На 2023 прогнозується від падіння на 3,0% до зростання на 1,0%.
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