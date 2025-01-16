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Україна знову вимагає від РФ допустити Червоний Хрест до всіх полонених

Фото: Дмитро Лубінець та українська делегація на зустрічі омбудсменів (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Данило Крамаренко

Українська делегація знову вимагає від Російської Федерації забезпечити доступ Червоного Хреста до всіх військовополонених. Це сталося на чотиристоронній зустрічі, вперше скликаній з ініціативи України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена Дмитра Лубінця.

За його словами, на зустрічі за участю російського омбудсмена Тетяни Москалькової, а також очільників делегацій Червоного Хреста в Україні та Росії - Юрга Еглінга та Бориса Мішеля - обговорювали умови утримання військовополонених та їхнє повернення.

Як зазначив Лубінець, українська і російська сторони відзвітували про передачу пакунків і листів для полонених і домовилися про виконання цієї гуманітарної місії у 2025 році.

"Українська сторона неодноразово наголошувала на необхідності допуску МКЧХ до всіх місць утримання українських військовополонених з метою повноцінного забезпечення виконання МКЧХ свого мандата і повного виконання Женевських конвенцій", - сказав він.

Крім того, Україна наполягає на тому, щоб у Росії створили змішану медкомісію для верифікації тяжкопоранених і тяжкохворих серед українських полонених для пріоритетних обмінів.

Москалькова назвала цю зустріч "кроком до зміцнення довіри". Судячи з фото, зустріч, імовірно, відбулася на території Білорусі.

Нагадаємо, напередодні Україна повернула з російського полону ще 25 своїх громадян. Також повідомлялося, що вдалося вийти на окремий формат обміну полоненими, в рамках якого пріоритетно звільняються особи з важкими пораненнями і захворюваннями.

Сьогодні стало відомо, що українські бійці в Курській області взяли в полон 27 російських військових. Серед них є, зокрема, офіцери.

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Красный КрестДмитро Лубінець