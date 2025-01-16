Украина снова потребовала от РФ допустить Красный Крест ко всем пленным

Украинская делегация снова потребовала от Российской Федерации обеспечить доступ Красного Креста ко всем военнопленным. Это произошло на четырехсторонней встрече, впервые созванной по инициативе Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Дмитрия Лубинца.
По его словам, на встрече с участием российского омбудсмена Татьяны Москальковой, а также главами делегаций Красного Креста в Украине и России - Юргом Эглингом и Борисом Мишелем - обсуждались условия содержания военнопленных и их возвращение.
Как отметил Лубинец, украинская и российская стороны отчитались о передаче пакетов и писем для пленных и договорились о выполнении этой гуманитарной миссии в 2025 году.
"Украинская сторона неоднократно подчеркивала необходимость допуска МККК ко всем местам содержания украинских военнопленных с целью полноценного обеспечения выполнения МККК своего мандата и полного выполнения Женевских конвенций", - сказал он.
Кроме того, Украина настаивает на том, чтобы в России создали смешанную медкомиссию для верификации тяжелораненых и тяжелобольных среди украинских пленных для приоритетных обменов.
Москалькова назвала эту встречу "шагом к укреплению доверия". Судя по фото, встреча, вероятно, состоялась на территории Беларуси.
Напомним, накануне Украина вернула из российского плена еще 25 своих граждан. Также сообщалось, что удалось выйти на отдельный формат обмена пленными, в рамках которого приоритетно освобождаются лица с тяжелыми ранениями и заболеваниями.
Сегодня стало известно, что украинские бойцы в Курской области взяли в плен 27 российских военных. Среди них есть в том числе офицеры.
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