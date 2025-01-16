Украина снова потребовала от РФ допустить Красный Крест ко всем пленным

По его словам, на встрече с участием российского омбудсмена Татьяны Москальковой, а также главами делегаций Красного Креста в Украине и России - Юргом Эглингом и Борисом Мишелем - обсуждались условия содержания военнопленных и их возвращение.

Как отметил Лубинец, украинская и российская стороны отчитались о передаче пакетов и писем для пленных и договорились о выполнении этой гуманитарной миссии в 2025 году.

"Украинская сторона неоднократно подчеркивала необходимость допуска МККК ко всем местам содержания украинских военнопленных с целью полноценного обеспечения выполнения МККК своего мандата и полного выполнения Женевских конвенций", - сказал он.

Кроме того, Украина настаивает на том, чтобы в России создали смешанную медкомиссию для верификации тяжелораненых и тяжелобольных среди украинских пленных для приоритетных обменов.

Москалькова назвала эту встречу "шагом к укреплению доверия". Судя по фото, встреча, вероятно, состоялась на территории Беларуси.