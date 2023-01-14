Україна знову під ракетною атакою, в областях працює ППО: що відомо

У суботу, 14 січня, російські окупанти знову випустили ракети по Україні. У низці регіонів вже працюють системи ППО.
Усі деталі ракетної атаки - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Оновлено 16:40
Голова Дніпропетровської ОВА Олексій Резніченко розповів, що, за попередньою інформацією внаслідок удару по багатоповерхівці в Дніпрі десять людей отримали поранення, серед потерпілих двоє дітей. Усі зараз перебувають у лікарні.
При цьому з-під завалів будинку врятували вже 15 людей, розповів заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.
Оновлено 16:38
Голова МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на чергову атаку росіян.
"Кожен залп ракет ще більше виснажує російські запаси. Проте вони все ще можуть виробляти нові. Ми можемо і повинні убити їх ракетно-безпілотну промисловість масованим санкційним ударом! Я закликаю G7 і ЄС невідкладно ввести відповідні санкції, запропоновані Україною", - написав він у себе у Twitter.
Оновлено 16:18
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у столиці. Він додав, що зараз працює ППО.
Міський голова зазначив, що терористична атака на Україну продовжується.
Оновлено 16:15
Голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області.
"Можливі перебої у постачанні світлом і водою. Залишайтесь в укриттях. Загроза продовжується", - додав він.
Оновлено 16:11
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив, що в області працює ППО. Він закликав мешканців регіону залишатися в укриттях.
Оновлено 16:09
За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, в регіоні було зафіксовано два "прильоти" ракет в об'єкт критичної інфраструктури.
"Наразі застосовуються аварійні відключення світла. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", - додав він.
Оновлено 16:08
Як повідомляють Telegram-канали, у Києві пролунав вибух.
Оновлено 16:04
Тимошенко додав, що під завалами будинку у Дніпрі перебувають мирні люди. В результаті удару був знищений цілий під'їзд. ДСНС та всі місцеві служби вже на місці атаки.
Оновлено 16:00
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що у Дніпрі росіяни влучили у багатоквартирний будинок.
При цьому в мережі публікують фото, на яких над містом видніється дим.
Оновлено 15:59
У Дніпрі після вибуху повибивало вікна в будинках, повідомляють місцеві Telegram-канали.
Оновлено 15:56
Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита написав, що "терористи бомблять сусідні з Закарпаттям області".
Він додав, що ворожі ракети досі в області та закликав залишатися в укриттях.
Оновлено 15:49
У Харкові зупинилося метро на тлі атаки росіян. При цьому більшість районів міста було знеструмлено відразу після вибухів, повідомляє "Суспільне".
Оновлено 15:46
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підтримав українців.
"Поки що все добре!", - написав він, коментуючи чергову атаку росіян.
Оновлено 15:45
Звуки вибухів також було чути і в Івано-Франківській області, повідомляють місцеві Telegram-канали. При цьому вони додають, що у регіоні працює ППО.
Оновлено 15:43
Голова Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив, що в області працюють системи ППО. Він закликав мешканців регіону залишатися в укриттях.
Оновлено 15:40
У Дніпрі також було чути вибухи. Офіційні джерела не називають причин інциденту.
Оновлено 15:39
Мешканці Вінницької області почули повторні звуки вибухів.
Оновлено 15:37
Як передає "Суспільне", у Харкові пролунав вибух. Офіційні джерела поки ніяк не коментували інцидент.
Оновлено 15:35
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на нову атаку росіян.
"ППО та авіація працюють, відіб‘ємося, хоч ворог ніяк не змінить тактику і продовжує воювати з цивільною інфраструктурою", - написав він.
Оновлено 15:33
Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що російські ракети наближаються до області. Він закликав мешканців залишатися в укриттях.
Оновлено 15:31
На тлі чергової масованої атаки росіян у Херсоні, Черкаській та Житомирській областях почалися аварійні відключення світла. Також аналогічні заходи запровадили і у Лозівській громаді Харківської області - там повністю вимкнули світло.
Оновлено 15:27
У Вінницькій області також було чути вибухи. В ОВА розповіли, що ракети летять у бік регіону з півдня. Жителів області закликали не ігнорувати тривогу.
Перші вибухи пролунали у південних областях України. Так, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що над нашою країною зафіксували ракети росіян, а пізніше повідомив про роботу ППО.
Також після вибухів, які почули мешканці Одеси, роботу ППО у регіоні підтвердили в Одеській райдержадміністрації.
Нагадаємо, в суботу, 14 січня, по Україні оголосили третю повітряну тривогу. Вона охопила Київ та понад 10 областей.
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