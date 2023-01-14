Україна знову під ракетною атакою, в областях працює ППО: що відомо

Оновлено 16:40

Голова Дніпропетровської ОВА Олексій Резніченко розповів, що, за попередньою інформацією внаслідок удару по багатоповерхівці в Дніпрі десять людей отримали поранення, серед потерпілих двоє дітей. Усі зараз перебувають у лікарні.

При цьому з-під завалів будинку врятували вже 15 людей, розповів заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Оновлено 16:38

Голова МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на чергову атаку росіян.

"Кожен залп ракет ще більше виснажує російські запаси. Проте вони все ще можуть виробляти нові. Ми можемо і повинні убити їх ракетно-безпілотну промисловість масованим санкційним ударом! Я закликаю G7 і ЄС невідкладно ввести відповідні санкції, запропоновані Україною", - написав він у себе у Twitter.

Оновлено 16:18

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у столиці. Він додав, що зараз працює ППО.

Міський голова зазначив, що терористична атака на Україну продовжується.

Оновлено 16:15

Голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області.

"Можливі перебої у постачанні світлом і водою. Залишайтесь в укриттях. Загроза продовжується", - додав він.

Оновлено 16:11

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив, що в області працює ППО. Він закликав мешканців регіону залишатися в укриттях.

Оновлено 16:09

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, в регіоні було зафіксовано два "прильоти" ракет в об'єкт критичної інфраструктури.

"Наразі застосовуються аварійні відключення світла. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", - додав він.

Оновлено 16:08

Як повідомляють Telegram-канали, у Києві пролунав вибух.

Оновлено 16:04

Тимошенко додав, що під завалами будинку у Дніпрі перебувають мирні люди. В результаті удару був знищений цілий під'їзд. ДСНС та всі місцеві служби вже на місці атаки.

Оновлено 16:00

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що у Дніпрі росіяни влучили у багатоквартирний будинок.

При цьому в мережі публікують фото, на яких над містом видніється дим.

Оновлено 15:59

У Дніпрі після вибуху повибивало вікна в будинках, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Оновлено 15:56

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита написав, що "терористи бомблять сусідні з Закарпаттям області".

Він додав, що ворожі ракети досі в області та закликав залишатися в укриттях.

Оновлено 15:49

У Харкові зупинилося метро на тлі атаки росіян. При цьому більшість районів міста було знеструмлено відразу після вибухів, повідомляє "Суспільне".

Оновлено 15:46

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підтримав українців.

"Поки що все добре!", - написав він, коментуючи чергову атаку росіян.

Оновлено 15:45

Звуки вибухів також було чути і в Івано-Франківській області, повідомляють місцеві Telegram-канали. При цьому вони додають, що у регіоні працює ППО.

Оновлено 15:43

Голова Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив, що в області працюють системи ППО. Він закликав мешканців регіону залишатися в укриттях.

Оновлено 15:40

У Дніпрі також було чути вибухи. Офіційні джерела не називають причин інциденту.

Оновлено 15:39

Мешканці Вінницької області почули повторні звуки вибухів.

Оновлено 15:37

Як передає "Суспільне", у Харкові пролунав вибух. Офіційні джерела поки ніяк не коментували інцидент.

Оновлено 15:35

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на нову атаку росіян.

"ППО та авіація працюють, відіб‘ємося, хоч ворог ніяк не змінить тактику і продовжує воювати з цивільною інфраструктурою", - написав він.

Оновлено 15:33

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що російські ракети наближаються до області. Він закликав мешканців залишатися в укриттях.

Оновлено 15:31

На тлі чергової масованої атаки росіян у Херсоні, Черкаській та Житомирській областях почалися аварійні відключення світла. Також аналогічні заходи запровадили і у Лозівській громаді Харківської області - там повністю вимкнули світло.

Оновлено 15:27

У Вінницькій області також було чути вибухи. В ОВА розповіли, що ракети летять у бік регіону з півдня. Жителів області закликали не ігнорувати тривогу.

Перші вибухи пролунали у південних областях України. Так, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що над нашою країною зафіксували ракети росіян, а пізніше повідомив про роботу ППО.

Також після вибухів, які почули мешканці Одеси, роботу ППО у регіоні підтвердили в Одеській райдержадміністрації.