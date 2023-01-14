Украина снова под ракетной атакой, в областях работает ПВО: что известно

В субботу, 14 января, российские оккупанты снова выпустили ракеты по Украине. В ряде регионов уже работают системы ПВО.
Все детали ракетной атаки - в материале РБК-Украина ниже.
Обновлено 15:49
В Харькове остановилось метро на фоне атаки россиян. При этом большинство районов города были обесточены сразу после взрывов, сообщает "Суспільне".
Обновлено 15:46
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким поддержал украинцев.
"Пока все хорошо!", - написал он, комментируя очередную атаку россиян.
Обновлено 15:45
Звуки взрывов также были слышны и в Ивано-Франковской области, сообщают местные Telegram-каналы. При этом они добавляют, что в регионе работает ПВО.
Обновлено 15:43
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердил, что в области работают системы ПВО. Он призвал жителей региона оставаться в укрытиях.
Обновлено 15:40
В Днепре также были слышны взрывы. Официальные источники не называют причин инцидента.
Обновлено 15:39
Жители Винницкой области услышали повторные звуки взрывов.
Обновлено 15:37
Как передает "Суспільне", в Харькове прогремел взрыв. Официальные источники пока никак не комментировали инцидент.
Обновлено 15:35
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на новую атаку россиян.
"ПВО и авиация работают, отобъемся, хоть враг никак не изменит тактику и продолжает воевать с гражданской инфраструктурой", - написал он.
Обновлено 15:33
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал, что российские ракеты приближаются к области. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.
Обновлено 15:31
На фоне очереднйо массированной атаки россиян в Херсоне, Черкасской и Житомирской областях начались аварийные отключения света. Также аналогичные меры ввели и в Лозовской громаде Харьковской области - там полностью выключили свет.
Обновлено 15:27
В Винницкой области также были слышны взрывы. В ОВА рассказали, что ракеты летят в сторону региона с юга. Жителей области призвали не игнорировать тривогу.
Первые взрывы раздались в южных областях Украины. Так, глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что над нашей страной зафиксировали ракеты россиян, а позже сообщил о работе ПВО.
Также после взрывов, которые услышали жители Одессы, работу ПВО в регионе подтвердили в Одесской райгосадминистрации.
Напомним, в субботу, 14 января, по Украине объявили третью воздушную тревогу. Она охватила Киев и больше 10 областей.
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