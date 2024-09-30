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Україна знову під атакою російських "Шахедів": де оголошено тривогу

Фото: російський агресор знову атакує Україну дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері у понеділок, 30 вересня, російські загарбники вкотре запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 22:36 військові повідомили про перші ворожі безпілотники, які зайшли до Сумської області та рухаються на захід. Згодом вони змінили курс на Полтавську область.

О 22:51 БпЛА також з'явилися у Херсонській області та рухаються в напрямку заходу.

Моніторингові пабліки повідомили про запуск "Шахедів" із Курська, Приморсько-Ахтарська і мису Чауда в окупованому Криму.

Оновлено 23:20

Військові повідомляють про нову групу БпЛА в Херсонській області. Рухаються північно-західним курсом.

Також група БпЛА рухається на півночі Херсонської області та перетинає межу Миколаївської області.

Крім того, безпілотники у Сумській області рухаються в напрямку Полтавської області. Курс західний.

Також повідомляється про загрозу безпілотників для Чернігівської області. Не виключена робота ППО.

За даними пабліків, у повітрі вже понад 20 ворожих "Шахедів".

Оновлено 23:40

Військові повідомляють про рух безпілотників біля Херсону та Миколаєва. Можлива робота ППО.

Також оголошено про загрозу застосування ударних БпЛА в Черкаській області.

Оновлено 0:40

Військові повідомляють про ризик застосування ударних БпЛА у Кіровоградській області. Можлива робота ППО.

Тим часом "Шахеди" виявлені у Полтавській області, рухаються курсом на південь.

Дрони також рухаються на північний захід у Херсонській області.

Крім того, ворожі БпЛА виявлені на півдні та в центрі Миколаївської області, рухаються на північний захід.

Також окрема група "Шахедів" на півночі Миколаївської області, рухається на північ. Один з безпілотників перетнув межу Кіровоградської області.

Наразі карта повітряних тривог України виглядає так:

Обстріли України

У вересні російські терористи вперше за всю повномасштабну війну щоночі атакували нашу країну ударними дронами. За добу агресор запускав по Україні в середньому 44 БпЛа. Рекорд було встановлено 14 вересня, коли було запущено 72 дрони.

Військовий експерт Олег Катков зазначив, що росіяни суттєво збільшили виробництво "Шахедів" в економічній зоні "Алабуга". Відтепер агресор може щодоби запускати більше 50 дронів-камікадзе.

Також загарбники збільшили дальність застосування керованих авіабомб і почали обстрілювати ними Запоріжжя. Частина жителів планує тимчасово покинути місто.

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Війна Росії проти України