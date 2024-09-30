Україна знову під атакою російських "Шахедів": де оголошено тривогу

О 22:36 військові повідомили про перші ворожі безпілотники, які зайшли до Сумської області та рухаються на захід. Згодом вони змінили курс на Полтавську область.

О 22:51 БпЛА також з'явилися у Херсонській області та рухаються в напрямку заходу.

Моніторингові пабліки повідомили про запуск "Шахедів" із Курська, Приморсько-Ахтарська і мису Чауда в окупованому Криму.

Оновлено 23:20

Військові повідомляють про нову групу БпЛА в Херсонській області. Рухаються північно-західним курсом.

Також група БпЛА рухається на півночі Херсонської області та перетинає межу Миколаївської області.

Крім того, безпілотники у Сумській області рухаються в напрямку Полтавської області. Курс західний.

Також повідомляється про загрозу безпілотників для Чернігівської області. Не виключена робота ППО.

За даними пабліків, у повітрі вже понад 20 ворожих "Шахедів".

Оновлено 23:40

Військові повідомляють про рух безпілотників біля Херсону та Миколаєва. Можлива робота ППО.

Також оголошено про загрозу застосування ударних БпЛА в Черкаській області.

Оновлено 0:40

Військові повідомляють про ризик застосування ударних БпЛА у Кіровоградській області. Можлива робота ППО.

Тим часом "Шахеди" виявлені у Полтавській області, рухаються курсом на південь.

Дрони також рухаються на північний захід у Херсонській області.

Крім того, ворожі БпЛА виявлені на півдні та в центрі Миколаївської області, рухаються на північний захід.

Також окрема група "Шахедів" на півночі Миколаївської області, рухається на північ. Один з безпілотників перетнув межу Кіровоградської області.

Наразі карта повітряних тривог України виглядає так: