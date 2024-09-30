Украина снова под атакой российских "Шахедов": где объявлена тревога

Вечером в понедельник, 30 сентября, российские захватчики в очередной раз запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В 22:36 военные сообщили о первых вражеских беспилотниках, которые зашли в Сумскую область и движутся на запад. Позже они изменили курс на Полтавскую область.
В 22:51 БпЛА также появились в Херсонской области и движутся в направлении запада.
Мониторинговые паблики сообщили о запуске "Шахедов" из Курска, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в оккупированном Крыму.
Обновлено 23:20
Военные сообщают о новой группе БпЛА в Херсонской области. Движутся северо-западным курсом.
Также группа БпЛА движется на севере Херсонской области и пересекает границу Николаевской области.
Кроме того, беспилотники в Сумской области движутся в направлении Полтавской области. Курс западный.
Также сообщается об угрозе беспилотников для Черниговской области. Не исключена работа ПВО.
По данным пабликов, в воздухе уже более 20 вражеских "Шахедов".
Обновлено 23:40
Военные сообщают о движении беспилотников возле Херсона и Николаева. Возможна работа ПВО.
Также объявлено об угрозе применения ударных БпЛА в Черкасской области.
В настоящий момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:
В сентябре российские террористы впервые за всю полномасштабную войну каждую ночь атаковали нашу страну ударными дронами. За сутки агрессор запускал по Украине в среднем 44 БпЛа. Рекорд был установлен 14 сентября, когда были запущены 72 дрона.
Военный эксперт Олег Катков отметил, что россияне существенно увеличили производство "Шахедов" в экономической зоне "Алабуга". Отныне агрессор может ежесуточно запускать более 50 дронов-камикадзе.
Также захватчики увеличили дальность применения управляемых авиабомб и начали обстреливать ими Запорожье. Часть жителей планирует временно покинуть город.
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