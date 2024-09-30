Украина снова под атакой российских "Шахедов": где объявлена тревога

В 22:36 военные сообщили о первых вражеских беспилотниках, которые зашли в Сумскую область и движутся на запад. Позже они изменили курс на Полтавскую область.

В 22:51 БпЛА также появились в Херсонской области и движутся в направлении запада.

Мониторинговые паблики сообщили о запуске "Шахедов" из Курска, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Обновлено 23:20

Военные сообщают о новой группе БпЛА в Херсонской области. Движутся северо-западным курсом.

Также группа БпЛА движется на севере Херсонской области и пересекает границу Николаевской области.

Кроме того, беспилотники в Сумской области движутся в направлении Полтавской области. Курс западный.

Также сообщается об угрозе беспилотников для Черниговской области. Не исключена работа ПВО.

По данным пабликов, в воздухе уже более 20 вражеских "Шахедов".

Обновлено 23:40

Военные сообщают о движении беспилотников возле Херсона и Николаева. Возможна работа ПВО.

Также объявлено об угрозе применения ударных БпЛА в Черкасской области.

В настоящий момент карта воздушных тревог Украины выглядит так: