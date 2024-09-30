RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина снова под атакой российских "Шахедов": где объявлена тревога

Фото: российский агрессор снова атакует Украину дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером в понедельник, 30 сентября, российские захватчики в очередной раз запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 22:36 военные сообщили о первых вражеских беспилотниках, которые зашли в Сумскую область и движутся на запад. Позже они изменили курс на Полтавскую область.

В 22:51 БпЛА также появились в Херсонской области и движутся в направлении запада.

Мониторинговые паблики сообщили о запуске "Шахедов" из Курска, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Обновлено 23:20

Военные сообщают о новой группе БпЛА в Херсонской области. Движутся северо-западным курсом.

Также группа БпЛА движется на севере Херсонской области и пересекает границу Николаевской области.

Кроме того, беспилотники в Сумской области движутся в направлении Полтавской области. Курс западный.

Также сообщается об угрозе беспилотников для Черниговской области. Не исключена работа ПВО.

По данным пабликов, в воздухе уже более 20 вражеских "Шахедов".

Обновлено 23:40

Военные сообщают о движении беспилотников возле Херсона и Николаева. Возможна работа ПВО.

Также объявлено об угрозе применения ударных БпЛА в Черкасской области.

В настоящий момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Обстрелы Украины

В сентябре российские террористы впервые за всю полномасштабную войну каждую ночь атаковали нашу страну ударными дронами. За сутки агрессор запускал по Украине в среднем 44 БпЛа. Рекорд был установлен 14 сентября, когда были запущены 72 дрона.

Военный эксперт Олег Катков отметил, что россияне существенно увеличили производство "Шахедов" в экономической зоне "Алабуга". Отныне агрессор может ежесуточно запускать более 50 дронов-камикадзе.

Также захватчики увеличили дальность применения управляемых авиабомб и начали обстреливать ими Запорожье. Часть жителей планирует временно покинуть город.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины