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Україна знищує ППО, що охороняє палац Путіна поблизу Геленджика, - росЗМІ

18:21 10.08.2026 Пн
2 хв
Путінський маєток втрачає захист
aimg Олена Бджола
Україна знищує ППО, що охороняє палац Путіна поблизу Геленджика, - росЗМІ Фото: зенітно-ракетний комплекс С-400 (росЗМІ)
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Україна здійснила кілька успішних атак на РЕБи та С-400, що пильнують об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Україна полює на палац Путіна

Збройні сили України послідовно знищують російські засоби ППО в районі Геленджика. Саме там находиться "палац" російського диктатора Володимира Путіна, пише видання.

Дві успішні атаки:

  • 7 серпня неподалік об'єкту було уражено систему РЕБ "Хвиля Купол Гарант",
  • 9 серпня - уражено розташований поруч зенітний ракетний комплекс С-400.

Знищення встановлення РЕБ, розміщеної на території військової частини № 2156, підтвердили супутникові знімки, повідомляє видання.

"Хвиля Купол Гарант" використовується для придушення супутникового зв'язку Starlink, забезпечуючи захист території площею 20 км.

За словами військового аналітика Яна Матвєєва, система ефективна проти дронів, Проте її недолік у тому, що вона має розмір як "невелика військова база і легко розпізнається з повітря".

Шлях для дронів ЗСУ відкритий

Знищення РЕБ дало змогу українським дронам бити по С-400 за 500 метрів від неї.

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді розповів, що у ніч проти 9 серпня вони уразили ЗРК, який запускав одразу шість ракет.

Пожежа на С-400 тривала три години.

"Супутниковий знімок показує знищення щонайменше однієї пускової установки… Все, тепер „палац“ Путіна залишається без захисту", - каже Матвєєв.

Палац Путіна

Об'єкт знаходиться на Чорноморському узбережжі приблизно за 20 км від Геленджика.

Комплекс площею 17,7 тисяч метрів квадратних має безпольотну зону, а прилеглі до нього 7 тисяч гектарів належать ФСБ, йшлося у розслідуванні Олексія Навального.

Вартість будівництва комплексу ФБК оцінював щонайменше у 100 мільярдів рублів.

Раніше РБК-Україна писало, що першою ціллю СБС у ніч проти 9 серпня стала позиція ЗРК С-400 "Тріумф" у Геленджику РФ. Напередодні, 8 серпня, з 9:25 до 12:51 цей комплекс здійснив шість пусків ракет.

Нагадаємо, під час атаки дронів на Краснодарський край 3 серпня дрон впав на пляж в Архіпо-Осипівці під Геленджиком. Росіяни заявили про загибель шістьох людей, серед яких троє дітей.

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