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Украина уничтожает ПВО, охраняющую дворец Путина вблизи Геленджика, - росСМИ

18:21 10.08.2026 Пн
2 мин
Путинское имение теряет защиту
aimg Елена Бджола
Украина уничтожает ПВО, охраняющую дворец Путина вблизи Геленджика, - росСМИ Фото: зенитно-ракетный комплекс С-400 (росСМИ)
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Украина совершила несколько успешных атак на РЭБы и С-400, которые охраняют объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Украина охотится на дворец Путина

Вооруженные силы Украины последовательно уничтожают российские средства ПВО в районе Геленджика. Там находится "дворец" российского диктатора Владимира Путина, пишет издание.

Две успешные атаки:

  • 7 августа неподалеку от объекта была поражена система РЭБ "Волна Купол Гарант",
  • 9 августа - поражен расположенный рядом зенитный ракетный комплекс С-400.

Уничтожение установки РЭБ, размещенной на территории воинской части № 2156, подтвердили спутниковые снимки, сообщает издание.

"Волна Купол Гарант" используется для подавления спутниковой связи Starlink, обеспечивая защиту территории площадью 20 км.

По словам военного аналитика Яна Матвеева, система эффективна против дронов, Однако ее недостаток в том, что она имеет размер как "небольшая военная база и легко распознается из воздуха".

Путь для дронов ВСУ открыт

Уничтожение РЭБ позволило украинским дронам бить по С-400 в 500 метрах от нее.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди рассказал, что в ночь на 9 августа они поразили ЗРК, который запускал сразу шесть ракет.

Пожар на С-400 длился три часа.

"Спутниковый снимок показывает уничтожение, по меньшей мере, одной пусковой установки… Все, теперь "дворец" Путина остается без защиты", - говорит Матвеев.

Дворец Путина

Объект находится на Черноморском побережье примерно в 20 км от Геленджика.

Комплекс площадью 17,7 тысяч квадратных метров имеет бесполетную зону, а прилегающие к нему 7 тысяч гектаров принадлежат ФСБ, говорилось в расследовании Алексея Навального.

Стоимость строительства комплекса ФБК оценивал не менее 100 миллиардов рублей.

Ранее РБК-Украина писало, что первой целью СБС в ночь на 9 августа стала позиция ЗРК С-400 "Триумф" в Геленджике РФ. Накануне, 8 августа, с 9:25 до 12:51 этот комплекс совершил шесть пусков ракет.

Напомним, во время атаки дронов на Краснодарский край 3 августа дрон упал на пляж в Архипо-Осиповке под Геленджиком. Россияне заявили о гибели шести человек, среди которых трое детей.

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