Україна знищила РЛС "Небо-У" вартістю 100 млн. доларів

У Севастополі вразили РЛС

За даними Сил оборони, у Севастополі вражена російська РЛС "Небо-У". Це далекобійна трикоординатна станція метрового діапазону, призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей, включаючи літаки, крилаті та балістичні ракети.

Поразка станції знижує можливості російських військ контролювати повітряний простір та своєчасно виявляти повітряні цілі.

Які ще об'єкти атакували

Українські військові також вразили пункт управління БПЛА у районі Мирного Запорізької області, склад пально-мастильних матеріалів біля Довжанська Луганської області та склад боєприпасів у районі Нового Гаю Запорізької області.

Крім того, під удар потрапив склад матеріально-технічних засобів біля Каланчака Херсонської області та місце зосередження російських військових у районі Бутирок Білгородської області РФ.

За даними Сил оборони, робота з ключових об'єктів противника продовжується.