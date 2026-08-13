Украина уничтожила РЛС "Небо-У" стоимостью 100 млн долларов

В Севастополе поразили РЛС

По данным Сил обороны, в Севастополе поражена российская РЛС "Небо-У". Это дальнобойная трехкоординатная станция метрового диапазона, предназначенная для обнаружения и сопровождения воздушных целей, включая самолеты, крылатые и баллистические ракеты.

Поражение станции снижает возможности российских войск контролировать воздушное пространство и своевременно обнаруживать воздушные цели.

Какие еще объекты атаковали

Украинские военные также поразили пункт управления БПЛА в районе Мирного Запорожской области, склад горюче-смазочных материалов возле Довжанска Луганской области и склад боеприпасов в районе Нового Гая Запорожской области.

Кроме того, под удар попал склад материально-технических средств возле Каланчака Херсонской области и место сосредоточения российских военных в районе Бутырок Белгородской области РФ.

По данным Сил обороны, работа по ключевым объектам противника продолжается.