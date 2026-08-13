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Украина уничтожила РЛС "Небо-У" стоимостью 100 млн долларов

18:06 13.08.2026 Чт
1 мин
Среди целей оказалась важная система контроля воздушного пространства
aimg Анастасия Никончук
Украина уничтожила РЛС "Небо-У" стоимостью 100 млн долларов Фото: РЛС "Небо-У" (росСМИ)
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В ночь на 13 августа Силы обороны Украины поразили военные объекты РФ в России и на оккупированных территориях, среди них — РЛС "Небо-У" в Севастополе, склады и пункт управления БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

В Севастополе поразили РЛС

По данным Сил обороны, в Севастополе поражена российская РЛС "Небо-У". Это дальнобойная трехкоординатная станция метрового диапазона, предназначенная для обнаружения и сопровождения воздушных целей, включая самолеты, крылатые и баллистические ракеты.

Поражение станции снижает возможности российских войск контролировать воздушное пространство и своевременно обнаруживать воздушные цели.

Какие еще объекты атаковали

Украинские военные также поразили пункт управления БПЛА в районе Мирного Запорожской области, склад горюче-смазочных материалов возле Довжанска Луганской области и склад боеприпасов в районе Нового Гая Запорожской области.

Кроме того, под удар попал склад материально-технических средств возле Каланчака Херсонской области и место сосредоточения российских военных в районе Бутырок Белгородской области РФ.

По данным Сил обороны, работа по ключевым объектам противника продолжается.

Напоминаем, что 12 августа Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам российских войск во временно оккупированном Крыму: в районе Новофедоровки поражена диспетчерская башня аэродрома "Саки", а возле Черноморского - ретранслятор управления ударными беспилотниками.

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