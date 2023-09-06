Україна знайшла спосіб заманити росіян у пастку, - The Guardian

Україна знайшла спосіб заманити росіян у пастку. Зокрема, шляхом виробництва макетів техніки, що допомагають Силам оборони України вводити ворога в оману.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю The Guardian .

"У запиленому цеху група українських експертів наввипередки виготовляє артилерійські гармати, що ніколи не вистрілять, радарні комплекси, які нічого не можуть виявити, та ракети без вибухівки. Це макети мають на меті відвернути російський вогонь, витрачаючи ворожі боєприпаси, ракети та безпілотники. І водночас захистити справжню техніку та солдатів, які її обслуговують", - пише видання.

Макети військової техніки роблять з пластику, обрізків дерева, пінопласту, металу. The Guardian розповідає, що успіх цього незвичного виробництва вимірюється тим, як швидко знищується готова продукція, адже щоб стати ціллю ворога, вона має виглядати абсолютно ідентично справжній техніці.

"Коли військові приходять до нас і кажуть, що в них закінчилися макети, це означає, що ми успішно впоралися зі своєю роботою", - говорить журналісту один зі спеціалістів "Метінвест" (імена людей та місце розташування виробництва не розголошуються).

Доказами успіху наповнена шафа у майстерні. Серед них: двигун і зім'яті фрагменти іранських дронів "Шахед", розбите крило російського безпілотника "Ланцет" - обох заманили макети техніки, виготовлені тут.

Ідея виробництва зброї-приманки належить трьом топ-менеджерам компанії ще на початку війни, коли здавалося, що українське військо погано озброєно. Проект погодив особисто акціонер бізнесу - Рінат Ахметов.

"Ми думали, якщо росіяни побачать багато зброї, вони побоюватимуться просуватися вперед або обстрілювати територію. Це психологічна зброя", - говорить один із топ-менеджерів.

Готові макети легко транспортуються для монтажу на передовій, де, наприклад, "артилерійську гармату" можна зібрати лише за 20 хвилин.

Нагадаємо, про виробництво макетів військової техніки, які призначені для омани ворога, "Метінвест" оголосила наприкінці серпня.

У рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова на передову вже передали понад 250 таких макетів. Їх виробництво не зупиняється. Загалом бізнесмен спрямував на допомогу військовим і цивільним українцям понад 6 млрд грн від початку повномасштабного вторгнення росії.