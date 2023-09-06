Украина нашла способ заманить россиян в ловушку, - The Guardian

Украина нашла способ заманить россиян в ловушку. В частности, путем производства макетов техники, которые помогают Силам обороны Украины вводить врага в заблуждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью The Guardian .

"В запыленном цехе группа украинских экспертов наперегонки изготавливает артиллерийские пушки, которые никогда не выстрелят, ничего не могут обнаружить радарные комплексы и ракеты без взрывчатки. Это макеты имеют целью отвлечь российский огонь, тратя вражеские боеприпасы, ракеты и беспилотники. защитить настоящую технику и обслуживающих ее солдат", - пишет издание.

Макеты военной техники производят из пластика, обрезков дерева, пенопласта, металла. The Guardian рассказывает, что успех этого необычного производства измеряется тем, как быстро уничтожается готовая продукция, ведь чтобы стать врагом, она должна выглядеть абсолютно идентично настоящей технике.

"Когда военные приходят к нам и говорят, что у них закончились макеты, это значит, что мы успешно справились со своей работой", - говорит журналисту один из специалистов "Метинвест" (имена людей и местонахождение производства не разглашаются).

Доказательствами успеха наполнен шкаф в мастерской. Среди них: двигатель и смятые фрагменты иранских дронов "Шахед", разбитое крыло российского беспилотника "Ланцет" - оба заманили макеты техники, изготовленные здесь.

Идея производства оружия-приманки принадлежит трем топ-менеджерам компании еще в начале войны, когда казалось, что украинское войско плохо вооружено. Проект согласовал лично акционер бизнеса – Ринат Ахметов.

"Мы думали, если россияне увидят много оружия, они будут опасаться продвигаться вперед или обстреливать территорию. Это психологическое оружие", – говорит один из топ-менеджеров.

Готовые макеты легко транспортируются для монтажа на передовой, где, например, "артиллерийскую пушку" можно собрать всего за 20 минут.

Напомним, о производстве макетов военной техники, предназначенных для заблуждения врага, "Метинвест" объявила в конце августа.

В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова на передовую уже передали более 250 таких макетов. Их производство не останавливается. В общей сложности бизнесмен направил на помощь военным и гражданским украинцам более 6 млрд грн с начала полномасштабного вторжения России.