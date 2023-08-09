Україна знайшла слабку ланку Росії у Чорному морі, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, 4 серпня російський нафтовий танкер SIG був атакований і виведений з ладу поблизу Керченської протоки, мабуть, безпілотним надводним судном.

Це сталося через день після аналогічної атаки на десантний корабель "Оленегорский горняк" і через два дні після зірваної атаки на російські сторожові катери, коли вони, ймовірно, супроводжували російське судно Sparta IV.

За даними британської розвідки, незважаючи на те, що SIG та Sparta IV ходять під цивільними прапорами, вони вже давно мають контракти на перевезення палива та військових вантажів між Росією та Сирією. З 28 лютого 2022 року російські військові кораблі не можуть пройти через Босфор, внаслідок чого російські збройні сили в Сирії та Середземному морі сильно залежать від SIG, Sparta IV та кількох інших цивільних судів.

"Атаки показують, що операції дронів стають все більш важливим компонентом сучасної морської війни і можуть бути спрямовані проти найслабших ланок морських шляхів постачання Росії", - зазначають у Міноборони Британії.

Удари дронів

Нагадаємо, після того, як Росія вийшла із зернової угоди і завдала серії ударів по чорноморських портах України, морські дрони атакували російський десантний корабель "Оленегорский горняк" у порту Новоросійська, а також нафтовий танкер SIG у Керченській протоці.

Після цього Росія максимально розосередила своє корабельне угруповання тим районом, який колись вважала безпечним для себе і свого флоту.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські кораблі можуть бути знищені до кінця війни у разі, якщо Кремль вирішить і надалі атакувати українські порти.