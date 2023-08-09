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Украина нашла слабое звено России в Черном море, - британская разведка

Фото: удары дронов стали важным фактором войны в Черном море (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Пути военных поставок России в Черном море оказались под угрозой из-за украинских дронов. Украине удалось найти слабое звено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 4 августа российский нефтяной танкер SIG был атакован и выведен из строя вблизи Керченского пролива, по всей видимости, беспилотным надводным судном.

Это произошло через день после аналогичной атаки на десантный корабль "Оленегорский горняк" и через два дня после сорванной атаки на российские сторожевые катера, когда они, вероятно, сопровождали российское торговое судно Sparta IV.

По данным британской разведки, несмотря на то, что SIG и Sparta IV ходят под гражданскими флагами, они уже давно имеют контракты на перевозку топлива и военных грузов между Россией и Сирией. С 28 февраля 2022 года российские военные корабли не могут пройти через Босфор, в результате чего российские вооруженные силы в Сирии и Средиземном море сильно зависят от SIG, Sparta IV и нескольких других гражданских судов.

"Атаки показывают, что операции дронов становятся все более важным компонентом современной морской войны и могут быть направлены против самых слабых звеньев морских путей снабжения России", - отмечают в Минобороны Британии.

Удары дронов

Напомним, после того как Россия вышла из зерновой сделки и нанесла серию ударов по черноморским портам Украины, морские дроны атаковали российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в порту Новороссийска, а также нефтяной танкер SIG в Керченском проливе.

После этого Россия максимально рассредоточила свою корабельную группировку по тому району, который когда-то считала безопасным для себя и своего флота.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские корабли могут быть уничтожены до конца войны в случае, если Кремль решит и дальше атаковать украинские порты.

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