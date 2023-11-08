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Украина знает, что нужно сделать, чтобы приблизить вступление в ЕС - Зеленский

Киев, Среда 08 ноября 2023 23:58
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Украина знает, что нужно сделать, чтобы приблизить вступление в ЕС - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Униан)
Автор: Владислав Прийменко

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина готовится к переговорам по вступлению в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский заявил, что посол ЕС в Украине передала отчет Еврокомиссии.

"Сегодня госпожа Посол ЕС в Украине Катарина Матернова передала мне сам отчет Еврокомиссии. Уже состоялись соответствующие совещания с представителями правительства и Верховной Рады по тем законопроектам и реформам, которые в основе нашей трансформации - нашего государства - и в основе нашего движения в Евросоюз. И надеюсь, что Еврокомиссия как можно быстрее начнет реализацию и своей части совместной работы - оценку соответствия законодательства Украины праву Европейского Союза", - заявил Зеленский.

Также украинский лидер подписал указ о подготовке переговоров с ЕС.

"Еще один аспект - о вопросах ЕС. Сегодня я подписал указ о подготовке переговорного процесса с Европейским Союзом. Четкие пункты. Четкие поручения. Мы подойдем к ожидаемым шагам абсолютно подготовленными", - сказал президент Украины.

Переговоры Украины по вступлению в ЕС

В своем отчете, Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Решение будет принято лидерами стран ЕС на саммите 14 декабря. Для открытия переговоров необходимо согласие всех лидеров.

Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина сказала РБК-Украина, что есть четкое понимание, что государство может быть полностью готово к вступлению в ЕС в течение двух лет от начала переговорного процесса

8 ноября, президент Украины Зеленский подписал указ, в котором обязал власти Украины подготовиться к переговорам о вступлении в ЕС.

Также мы сообщали, когда начнутся переговоры Украины о вступлении в ЕС.

Детально о вступительных переговорах Украины в ЕС в материале РБК-Украина.

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