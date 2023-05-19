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Україна в значно кращій економічній ситуації: Марченко прогнозує зростання ВВП у 2023 році

Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Економічна ситуація в Україні значно покращилася. Після значного скорочення економіки минулого року у 2023 році очікується зростання валового внутрішнього продукту (ВВП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра фінансів Сергія Марченка.

Як зазначив Марченко, за підсумками 2022 року падіння економіки України становило 29,1%.

За його словами, сьогодні Україна перебуває "у значно кращій економічній ситуації, порівняно з періодом рік тому". Інфляція знижується швидшими темпами, ніж початково прогнозувалось, - з 26,6% у грудні 2022 року до 17,9% у квітні 2023 року.

"Ми утримуємось від монетарного фінансування у 2023 році, а прогноз зростання ВВП підвищено до 3,2%", - написав міністр.

Нагадаємо, прогноз зростання ВВП України на рівні 3,2% закладений до державного бюджету на 2023 рік у вересні минулого року і з тих пір не змінювався.

У квітні НБУ покращив прогноз зростання економіки України у 2023 році з 0,3% до 2,0%. Із наступного року відновлення економіки пришвидшуватиметься завдяки зниженню безпекових ризиків та повоєнній відбудові.

Водночас МВФ прогнозує падіння економіки України на 3%. ЄБРР прогнозує зростання на 1%, Світовий банк - на 0,5%. Усі міжнародній організації відзначають високу невизначеність щодо прогнозів.

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ВВПМіністерство фінансів України